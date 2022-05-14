В ЛНР прибыли техника и специалисты из РФ для восстановления инфраструктуры
В ЛНР прибыли техника и специалисты из РФ для восстановления инфраструктуры. Фото © Telegram / Марат Хуснуллин
Как сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, в регион пришла колонна из 70 машин и 350 профессионалов. В планах в том числе ремонт жилья, дорог, соцобъектов.
В Луганскую Народную Республику из России прибыли колонна техники из 70 машин и порядка 350 специалистов по восстановлению инфраструктуры. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Начали активную помощь ЛНР в восстановлении инфраструктуры! Первая колонна техники из 70 машин и порядка 350 специалистов сегодня прибыли в регион! В планах ремонт жилья, дорог и инфраструктуры", — написал он в телеграм-канале.
В ЛНР прибыли техника и специалисты из РФ для восстановления инфраструктуры. Фото © Telegram / Марат Хуснуллин
Вице-премьер отметил, что активное взаимодействие с республикой будет продолжено.
Ранее Лайф писал, что Хуснуллин обсудил с главой ДНР объёмы восстановительных работ в Волновахе и Мариуполе. По словам Дениса Пушилина, южные города ожидает стройка беспрецедентного масштаба в очень короткие сроки и вице-премьер предложил нетривиальный вариант решения проблемы.