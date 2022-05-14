Как сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, в регион пришла колонна из 70 машин и 350 профессионалов. В планах в том числе ремонт жилья, дорог, соцобъектов.

В Луганскую Народную Республику из России прибыли колонна техники из 70 машин и порядка 350 специалистов по восстановлению инфраструктуры. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Начали активную помощь ЛНР в восстановлении инфраструктуры! Первая колонна техники из 70 машин и порядка 350 специалистов сегодня прибыли в регион! В планах ремонт жилья, дорог и инфраструктуры", — написал он в телеграм-канале.

В ЛНР прибыли техника и специалисты из РФ для восстановления инфраструктуры. Фото © Telegram / Марат Хуснуллин

Вице-премьер отметил, что активное взаимодействие с республикой будет продолжено.