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Опубликовано 17 мая 2022, 18:23

ВСУ обстреляли пограничный пункт в Тёткине Курской области

Руководитель региона пообещал уточнить данные о разрушениях и вероятных пострадавших в ходе атаки.

Пограничный пункт в Тёткине Курской области обстреляли со стороны Украины. По предварительным данным, в результате никто не пострадал, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Появилась информация об обстреле пограничного пункта в Тёткино. По предварительным данным, жертв нет, детали уточняются. Проинформирую позже", — пообещал глава области.

Житель села Безымено в Белгородской области ранен при обстреле со стороны Украины
Житель села Безымено в Белгородской области ранен при обстреле со стороны Украины

Напомним, что на днях губернатор Гладков сообщил об обстреле белгородского посёлка Середа со стороны Украины. Один гражданин, проживающий в Шебекинском городском округе, получил осколочное ранение.

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Андрей Бражников
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