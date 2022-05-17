ВСУ обстреляли пограничный пункт в Тёткине Курской области

Руководитель региона пообещал уточнить данные о разрушениях и вероятных пострадавших в ходе атаки.

Пограничный пункт в Тёткине Курской области обстреляли со стороны Украины. По предварительным данным, в результате никто не пострадал, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Появилась информация об обстреле пограничного пункта в Тёткино. По предварительным данным, жертв нет, детали уточняются. Проинформирую позже", — пообещал глава области.