Военкор Стешин сообщил о сдаче в плен замкомандира "Азова" Паламара

Это случилось вечером 18 мая, сейчас с ним работают российские военные. По словам журналиста, ожидается итоговая пресс-конференция боевика.

Заместитель командира националистического полка "Азов" Святослав Паламар с позывным Калина вышел с территории "Азовстали" и сдался в плен российским военным. Об этом заявил военный корреспондент Дмитрий Стешин.

Как он уточнил в телеграм-канале, это произошло вечером 18 мая.