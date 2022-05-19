Военкор Стешин сообщил о сдаче в плен замкомандира "Азова" Паламара
Это случилось вечером 18 мая, сейчас с ним работают российские военные. По словам журналиста, ожидается итоговая пресс-конференция боевика.
Заместитель командира националистического полка "Азов" Святослав Паламар с позывным Калина вышел с территории "Азовстали" и сдался в плен российским военным. Об этом заявил военный корреспондент Дмитрий Стешин.
Как он уточнил в телеграм-канале, это произошло вечером 18 мая.
"Сейчас с Калиной занимаются. Ждём итоговую пресс-конференцию Калины", — сообщил военкор.
Ранее сообщалось, что первая группа украинских бойцов вышла с территории "Азовстали" 16 мая. Завод покинули десять военных с белыми флагами. Они оказались переговорщиками. По данным Минобороны РФ, тогда сдалось в плен 694 боевика. 17 бойцов продолжили добровольно складывать оружие. Всего предприятие к настоящему моменту покинули 959 украинских военных. Всем раненым оказывается медицинская помощь.
Кадр из видео из телеграм-канала "Азова"