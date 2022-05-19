Politico: США отказываются давать Киеву реактивные системы залпового огня

Киевские власти всё больше разочарованы сложившейся ситуацией, ведь это вооружение уже долгое время находится на первом месте в списке запросов Украины.

Власти США намеренно отказываются удовлетворить просьбу Украины и поставить американские реактивные системы залпового огня (РСЗО). Всё дело в опасениях Вашингтона — американская администрация боится, что оружие будет применено Киевом для нанесения ударов по целям на территории России.

Такую информацию распространила газета Politico со ссылкой на свои источники. Собеседники издания утверждают, что украинская сторона "на протяжении нескольких месяцев умоляла" США прислать РСЗО и теперь разочарована сложившейся ситуацией. По данным источников газеты, Киев "обеспокоен тем, что Белый дом воздерживается от поставок из-за опасений, что это оружие может быть использовано "для нанесения ударов внутри России, тем самым расширяя и затягивая конфликт".

Как отмечает издание, среди властей Украины "определённо нарастает недовольство" новыми оговорками в отношении военной помощи. Ведь РСЗО уже несколько месяцев находится на первом месте в списке запросов Киева. В Белом доме дали знать, что Украина и США продолжают "активно обсуждать" поставки систем, однако не всё то, что просит Киев, может быть отправлено оперативно.

"Мы должны принимать решения о том, какие системы вооружений обеспечивают наибольшую отдачу от вложенных средств", — уточнил источник в американской администрации.

Он рассказал, что за последние несколько недель, когда объём выделенных Конгрессом США средств начал сокращаться, Вашингтон решил, что "эффективнее и рациональнее отправить 90 гаубиц M777, потому что их можно направить больше", а также больше боеприпасов к ним, чем РСЗО той же стоимости. В Белом доме по-прежнему опасаются, что поставка американских РСЗО и подобных систем может быть расценена РФ как обострение ситуации. Такое вооружение, по версии издания, позволит украинским войскам вести огонь с относительно безопасной дистанции, быстро сворачиваться и уходить до того, как российские беспилотники и артиллерия смогут засечь их местоположение.