Матвиенко пообещала соразмерную реакцию России на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Как пояснила спикер верхней палаты парламента, безопасность Российской Федерации будет обеспечена, несмотря на расширение Североатлантического альянса.

Военная реакция России на присоединение Швеции и Финляндии к НАТО будет соответствовать видам вооружений, которые окажутся размещёнными на территории этих стран. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Прежде всего, в военном плане реакция России будет соразмерна и адекватна присутствию НАТО на территориях этих двух государств, тому, какие виды вооружения будут размещены", — сказала Матвиенко в интервью газете "Известия".

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО, по мнению спикера Совфеда, скажется на политическом состоянии Европы. Ранее эти страны придерживались нейтралитета, а теперь их присоединение к альянсу "негативно скажется и на политическом состоянии Европы".

"Не добавит ей стабильности. Потому что ранее Швеция и Финляндия демонстрировали реальный нейтралитет. И мы, и все ценили такую позицию", — констатировала Матвиенко.