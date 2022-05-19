Матвиенко пообещала соразмерную реакцию России на вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Как пояснила спикер верхней палаты парламента, безопасность Российской Федерации будет обеспечена, несмотря на расширение Североатлантического альянса.
Военная реакция России на присоединение Швеции и Финляндии к НАТО будет соответствовать видам вооружений, которые окажутся размещёнными на территории этих стран. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Прежде всего, в военном плане реакция России будет соразмерна и адекватна присутствию НАТО на территориях этих двух государств, тому, какие виды вооружения будут размещены", — сказала Матвиенко в интервью газете "Известия".
Вступление Швеции и Финляндии в НАТО, по мнению спикера Совфеда, скажется на политическом состоянии Европы. Ранее эти страны придерживались нейтралитета, а теперь их присоединение к альянсу "негативно скажется и на политическом состоянии Европы".
"Не добавит ей стабильности. Потому что ранее Швеция и Финляндия демонстрировали реальный нейтралитет. И мы, и все ценили такую позицию", — констатировала Матвиенко.
При этом председатель верхней палаты парламента заверила, что безопасность России будет, безусловно, обеспечена.
Как уже сообщал Лайф, 15 мая в Финляндии объявили, что официально приняли решение о вступлении в Североатлантический альянс. Глава МИД Швеции также уже подписала заявку на членство в альянсе, хотя в Кремле предупреждали, что такой шаг Хельсинки и Стокгольма не укрепит архитектуру безопасности в Европе и чреват последствиями.
ТАСС / Алексей Никольский