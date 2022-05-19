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Опубликовано 19 мая 2022, 06:55
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Пушилин: С территории "Азовстали" вышло более половины украинских военных

При этом глава ДНР уточнил, что ещё не все киевские силовики покинули завод и процесс продолжается. Всего же с территории предприятия вышло около тысячи человек.

С территории завода "Азовсталь" в Мариуполе вышло более половины украинских военных. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Больше половины точно абсолютно уже вышло, уже сложили оружие и вышли с белым флагом", — сказал он в эфире телеканала "Соловьёв Live".

Пушилин уточнил, что ещё не все киевские силовики покинули предприятие и процесс продолжается.

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Лайф напоминает, что первая группа украинских бойцов вышла с территории "Азовстали" 16 мая. Завод покинули десять военных с белыми флагами. Они оказались переговорщиками. По данным Минобороны РФ, тогда сдалось в плен 694 боевика. 17 бойцов продолжили добровольно складывать оружие. Всего предприятие к настоящему моменту покинуло 959 украинских военных. Всем раненым оказывается медицинская помощь.

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Кадр из видео из телеграм-канала Минобороны РФ

Артур Лапсаков
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