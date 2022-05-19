Пушилин: С территории "Азовстали" вышло более половины украинских военных

При этом глава ДНР уточнил, что ещё не все киевские силовики покинули завод и процесс продолжается. Всего же с территории предприятия вышло около тысячи человек.

С территории завода "Азовсталь" в Мариуполе вышло более половины украинских военных. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Больше половины точно абсолютно уже вышло, уже сложили оружие и вышли с белым флагом", — сказал он в эфире телеканала "Соловьёв Live".