Сенатор Рэнд Пол: США придётся занимать деньги у Китая для помощи Украине

Политик считает такое решение американских властей неоправданным, ведь речь идёт о военной поддержке другого государства, а не о развитии своей социальной программы.

Соединённым Штатам придётся взять в долг у Китая, чтобы предоставить Украине рекордный пакет помощи размером в 40 миллиардов долларов. Такое предположение сделал сенатор Рэнд Пол в беседе с порталом Breitbart.

"Думаю, важно знать, что у нас нет денег, которые мы можем отправить, мы вынуждены брать в долг у Китая, чтобы направить средства на Украину", — сказал он.

По мнению сенатора, многие, в том числе и республиканцы, могли бы согласиться с таким займом при условии, что деньги будут направлены на новую социальную программу. Однако речь идёт о военной помощи другому государству, поэтому такое решение не является оправданным, отметил Пол.