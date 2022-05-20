Теперь военная портовая инфраструктура, строящаяся Киевом при поддержке Вашингтона, станет трофеем Российской армии и её союзников, заметил парламентарий.

Благодаря специальной военной операции Россия не дала осуществиться планам НАТО закрепиться в районе Азовского моря. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Парламентарий уточнил, что Украина фактически потеряла выход к акватории после освобождения Херсонской и части Запорожской области, а также южной части ДНР.

"Проведение спецоперации положило конец стремлению и планам НАТО во главе с США проникнуть и закрепиться в Азовском регионе", — цитирует депутата РИА "Новости".

Шеремет добавил, что киевские власти долгие годы вынашивали планы захода кораблей НАТО в Азовское море и строительство в украинских портовых городах иностранных военных баз, однако благодаря "Операции Z" Россия гарантировала безопасность своей границы от присутствия под боком незваных гостей. Теперь военная портовая инфраструктура, строящаяся Киевом при поддержке Вашингтона, станет трофеем Российской армии и её союзников, подчеркнул парламентарий.