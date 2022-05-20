Пушков: Западу приходится подчиниться новой реальности по вопросу Украины

Сенатор считает, что сейчас там пытаются реагировать на ситуацию, которая была несколько месяцев назад, но с тех пор многое изменилось.

Запад будет вынужден подчиниться новой реальности в вопросе ситуации на Украине. Такое мнение высказал в своём Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.

Он отмечает, что сейчас начинают звучать предложения о нейтральном статусе Украины, без НАТО, об автономии в Донбассе. Но дело в том, что Россия предлагала всё это ещё полгода назад. США и их союзники же категорично высказывались против.

"Поезд истории уже ушёл. Ситуация уже кардинально переменилась", — написал Пушков, добавив, что теперь на положение дел влияют введённые против России санкции, курс Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, а также фактические изменения государственного устройства Украины.

Сенатор пишет, что западные политики, пытаясь разрешить кризис, сейчас исходят из вчерашнего дня.

"Они сильно опаздывают в своём восприятии хода событий. А потом они оказываются вынуждены подчиниться новой реальности — не той, в которой они живут, а той, которая опережает их мысли и действия", — заключил Пушков.