Блинкен допустил, что Украины "больше не будет" при одном условии

Если Украина прекратит воевать с Россией, её больше не будет. Такое мнение высказал на заседании Совета Безопасности ООН госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Если Украина прекратит воевать, Украины больше не будет", — сказал Блинкен.

Лайф напоминает, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации не идёт. Цели операции (помимо защиты Донбасса) — денацификация и демилитаризация Украины.