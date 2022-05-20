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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 19 мая 2022, 22:45
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Блинкен допустил, что Украины "больше не будет" при одном условии

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z".

Если Украина прекратит воевать с Россией, её больше не будет. Такое мнение высказал на заседании Совета Безопасности ООН госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Если Украина прекратит воевать, Украины больше не будет", — сказал Блинкен.

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Лайф напоминает, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации не идёт. Цели операции (помимо защиты Донбасса) — денацификация и демилитаризация Украины.

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ТАСС / АР

Артем Порвин
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