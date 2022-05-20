ТАСС: Россия применила на Украине истребители Су-57

По словам источника ТАСС, их задействовали в ходе спецоперации уже через две-три недели после её начала. Истребители издалека применяют ракетное вооружение.

Воздушно-космические силы РФ в ходе специальной военной "Операции Z" на Украине применили новейшие истребители Су-57. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Применение самолётов Су-57 на Украине началось уже через две-три недели после начала спецоперации", — сказал собеседник агентства.

По его словам, Су-57 используются вне зоны активного поражения средств противовоздушной обороны противника. Истребители задействуют ракетное вооружение.

Нужно отметить, что Су-57 ранее испытывали в Сирии — в 2018 году. Сообщалось также, что к завершению 2024 года Воздушно-космические силы России получат 22 такие боевые машины, к 2028 году их число будет доведено до 76.

Су-57 можно применять для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Он способен разгоняться быстрее скорости звука, имеет стелс-покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.