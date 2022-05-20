Опубликованы списки более 2000 погибших или попавших в плен украинских военных

Там в основном упоминаются рядовые и младший командный состав. Предполагается, что офицеры могут проходить по отдельным документам, с грифом секретности.

Российские силовые ведомства получили списки украинских военных, погибших, пропавших без вести, а также попавших в плен на южном направлении солдат ВСУ, в том числе речь идёт об острове Змеиный. Эти документы насчитывают более двух тысяч имён и фамилий, они предоставлены в распоряжение РИА "Новости". Собеседник агентства отметил, что как ни странно, но в них подавляющее большинство составляют рядовые и младший командный состав.

"Вероятно, украинские офицеры проходят особыми списками с грифом секретности", — сказал агентству источник в силовых ведомствах.

Он отмечает, что в последний месяц украинский Генштаб испытывает острый кадровый голод и направляет на передовую много плохо обученных новобранцев и боевиков теробороны, призванных в ходе всеобщей мобилизации. Также Киев официально запретил забирать тела погибших, поэтому их всё чаще обнаруживают российские солдаты после неорганизованных украинских атак. При этом вновь прибывшим не доверяют современное вооружение, в их руках можно увидеть, в частности, винтовки Мосина времён Первой мировой войны, рассказал сотрудник силового ведомства. А автомат Калашникова производства СССР калибром 7,62 миллиметра зачастую выдают один на троих с одним-двумя рожками патронов.

Списки украинских бойцов, переданные российским силовикам, агентство опубликовало в своём Telegram-канале.