Роскомнадзор потребовал от "Википедии" удалить два материала с фейками о спецоперации

Они содержали недостоверную информацию о целях и форме действий ВС РФ и об "атаках" на гражданское население.

Роскомнадзор потребовал от администрации электронной энциклопедии "Википедия" удалить два материала с фейками о специальной военной операции РФ на Украине. Они были размещены на англоязычной странице ресурса.

По данным РКН, эти материалы содержали недостоверную информацию о целях и форме спецоперации и об "атаках" ВС РФ на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры.

"Роскомнадзор потребовал от администрации ресурса удалить указанные материалы в установленный законом срок", — заявили в ведомстве.