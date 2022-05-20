Роскомнадзор потребовал от "Википедии" удалить два материала с фейками о спецоперации
Они содержали недостоверную информацию о целях и форме действий ВС РФ и об "атаках" на гражданское население.
Роскомнадзор потребовал от администрации электронной энциклопедии "Википедия" удалить два материала с фейками о специальной военной операции РФ на Украине. Они были размещены на англоязычной странице ресурса.
По данным РКН, эти материалы содержали недостоверную информацию о целях и форме спецоперации и об "атаках" ВС РФ на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры.
"Роскомнадзор потребовал от администрации ресурса удалить указанные материалы в установленный законом срок", — заявили в ведомстве.
Всего же с начала специальной военной операции на Украине РКН выявил 400 сайтов, публиковавших недостоверную информацию о действиях российских военных. Это крупные, известные многим ресурсы, которые на систематической основе распространяли недостоверную общественно значимую информацию.
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