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Опубликовано 19 мая 2022, 14:26

Роскомнадзор с начала "Операции Z" выявил 400 сайтов с фейками о ВС РФ

По словам замглавы ведомства Субботина, это крупные, известные многим ресурсы, которые на систематической основе распространяли недостоверную общественно значимую информацию.

С начала специальной военной операции на Украине было выявлено 400 сайтов, публиковавших недостоверную информацию о действиях Вооружённых сил РФ. Об этом заявил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

"Мы с момента начала специальной военной операции выявили 400 интернет-сайтов, это крупные, известные многим ресурсы, которые на систематической основе распространяли недостоверную общественно значимую информацию, которая была связана с действиями наших вооружённых сил на территории Украины", — сказал он на заседании Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Субботин добавил, что за всё время работы Роскомнадзора была обнаружена 31 тысяча сайтов, разместивших противоправную информацию.

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Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что ведомство расследует 35 дел о фейках о Вооружённых силах РФ. Он заметил, что некоторые западные СМИ ведут против России информационную войну и публикуют подобные материалы исключительно для дискредитации страны.

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Артур Лапсаков
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