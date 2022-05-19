Роскомнадзор с начала "Операции Z" выявил 400 сайтов с фейками о ВС РФ

По словам замглавы ведомства Субботина, это крупные, известные многим ресурсы, которые на систематической основе распространяли недостоверную общественно значимую информацию.

С начала специальной военной операции на Украине было выявлено 400 сайтов, публиковавших недостоверную информацию о действиях Вооружённых сил РФ. Об этом заявил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

"Мы с момента начала специальной военной операции выявили 400 интернет-сайтов, это крупные, известные многим ресурсы, которые на систематической основе распространяли недостоверную общественно значимую информацию, которая была связана с действиями наших вооружённых сил на территории Украины", — сказал он на заседании Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Субботин добавил, что за всё время работы Роскомнадзора была обнаружена 31 тысяча сайтов, разместивших противоправную информацию.