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Регион
Опубликовано 11 мая 2022, 09:42
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Нарышкин заявил о цели Госдепа дискредитировать спецоперацию РФ на Украине

Для этого американское внешнеполитическое ведомство рекомендовало своим "подшефным" активнее прибегать к оскорблениям, вульгарным образам и самым невероятным фейкам.

Госдепартамент США намерен дискредитировать спецоперацию РФ на Украине в российском обществе. Об этом говорится в заявлении директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.

"По поступающим в Службу внешней разведки России сведениям, Госдепартамент США поставил перед подконтрольными неправительственными организациями задачу развернуть кампанию по дискредитации специальной военной операции на Украине в российском обществе", — отметил Нарышкин.

Он уточнил, что Госдеп рекомендует этим НПО в рамках пропаганды активнее прибегать к нецензурной лексике, оскорблениям, вульгарным образам и даже самым невероятным фейкам, направленным "на дегуманизацию, расчеловечивание политического и военного руководства РФ в глазах народа".

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А ранее президент Владимир Путин, выступая на Параде Победы в Москве, заявил, что специальная военная операция на Украине была единственно правильным решением: Россия дала упреждающий отпор растущей угрозе у своих границ. По его словам, Москве просто не предоставили шансов решить проблему Донбасса мирным путём, а если бы такие варианты были, использовали бы именно их.

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ТАСС / Новодережкин Антон

Александра Вишнякова
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