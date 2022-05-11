Нарышкин заявил о цели Госдепа дискредитировать спецоперацию РФ на Украине
Для этого американское внешнеполитическое ведомство рекомендовало своим "подшефным" активнее прибегать к оскорблениям, вульгарным образам и самым невероятным фейкам.
Госдепартамент США намерен дискредитировать спецоперацию РФ на Украине в российском обществе. Об этом говорится в заявлении директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.
"По поступающим в Службу внешней разведки России сведениям, Госдепартамент США поставил перед подконтрольными неправительственными организациями задачу развернуть кампанию по дискредитации специальной военной операции на Украине в российском обществе", — отметил Нарышкин.
Он уточнил, что Госдеп рекомендует этим НПО в рамках пропаганды активнее прибегать к нецензурной лексике, оскорблениям, вульгарным образам и даже самым невероятным фейкам, направленным "на дегуманизацию, расчеловечивание политического и военного руководства РФ в глазах народа".
А ранее президент Владимир Путин, выступая на Параде Победы в Москве, заявил, что специальная военная операция на Украине была единственно правильным решением: Россия дала упреждающий отпор растущей угрозе у своих границ. По его словам, Москве просто не предоставили шансов решить проблему Донбасса мирным путём, а если бы такие варианты были, использовали бы именно их.
ТАСС / Новодережкин Антон