Нарышкин заявил о цели Госдепа дискредитировать спецоперацию РФ на Украине

Для этого американское внешнеполитическое ведомство рекомендовало своим "подшефным" активнее прибегать к оскорблениям, вульгарным образам и самым невероятным фейкам.

Госдепартамент США намерен дискредитировать спецоперацию РФ на Украине в российском обществе. Об этом говорится в заявлении директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.

"По поступающим в Службу внешней разведки России сведениям, Госдепартамент США поставил перед подконтрольными неправительственными организациями задачу развернуть кампанию по дискредитации специальной военной операции на Украине в российском обществе", — отметил Нарышкин.

Он уточнил, что Госдеп рекомендует этим НПО в рамках пропаганды активнее прибегать к нецензурной лексике, оскорблениям, вульгарным образам и даже самым невероятным фейкам, направленным "на дегуманизацию, расчеловечивание политического и военного руководства РФ в глазах народа".