Военкор Котенок рассекретил приказ пропустить четыре батальона солдат Польши на Украину

В состав группировки будет входить 279 единиц военной техники и 9500 военных. Документ предполагает, что произойдёт введение войск в период с 22 по 24 мая.

На территорию Украины могут пропустить четыре батальона объединённого "литовско-польского миротворческого контингента". Информация следует из документа на имя председателя Государственной пограничной службы Незалежной Сергея Дейнеко, который опубликовал в телеграм-канале военный корреспондент Юрий Котенок.

Документ на имя председателя Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеко, который обнародовал военный корреспондент Юрий Котенок. Фото © Telegram / Vоенкор Котенок Z

В тексте приказа сказано о необходимости обеспечения прохода из Польши группировки в период с 22 по 24 мая. В неё будет входить 279 единиц военной техники и 9500 военных. По оценке журналиста, эта новость в очередной раз подтверждает тот факт, что разрабатывается "план по оккупации и дальнейшему разделению страны". Впрочем, он допускает, что приказ может оказаться ненастоящим.

"Даже если конкретно этот документ окажется фейком (что не исключено), это не меняет общего курса, принятого Западом в отношении Украины", — заключил Котенок.