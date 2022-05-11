Песков процитировал слова Путина о том, что спецоперация на Украине "развивается по плану"

В Кремле предлагают в этом смысле ориентироваться на слова президента России и Верховного главнокомандующего, а не на выводы американской разведки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал выводы американской разведки о том, что специальная военная операция на Украине может быть долгой. Представитель Кремля в этом смысле призвал ориентироваться на заявления Владимира Путина и напомнил слова российского лидера о том, что действия на Украине идут по плану.

"Мы предлагаем ориентироваться на заявления президента, который повторял и совсем недавно ещё раз подтвердил, что специальная военная операция развивается по плану", — сказал Песков.