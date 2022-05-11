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Регион
Опубликовано 11 мая 2022, 10:51
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Песков процитировал слова Путина о том, что спецоперация на Украине "развивается по плану"

В Кремле предлагают в этом смысле ориентироваться на слова президента России и Верховного главнокомандующего, а не на выводы американской разведки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал выводы американской разведки о том, что специальная военная операция на Украине может быть долгой. Представитель Кремля в этом смысле призвал ориентироваться на заявления Владимира Путина и напомнил слова российского лидера о том, что действия на Украине идут по плану.

"Мы предлагаем ориентироваться на заявления президента, который повторял и совсем недавно ещё раз подтвердил, что специальная военная операция развивается по плану", — сказал Песков.

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Напомним, что 9 мая Владимир Путин заявил, что российские военнослужащие в ходе "Операции Z" действуют мужественно, героически и профессионально, а все намеченные планы выполняются. Он выразил уверенность в том, что результат спецоперации будет достигнут.

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VK / Минобороны России

Алексей Берковиц
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