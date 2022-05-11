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Регион
Опубликовано 11 мая 2022, 10:47
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Песков: В России не планируют вводить военное положение

О том, что подобных планов у властей нет, президент Владимир Путин заявлял ещё в начале марта.

Власти России не планируют вводить военное положение в стране на фоне проведения спецоперации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, этого в планах нет", — сказал представитель Кремля в беседе с журналистами.

Верховная рада продлила военное положение на Украине ещё на 30 суток
Верховная рада продлила военное положение на Украине ещё на 30 суток

Напомним, о том, что никакого военного положения на территории России вводить не планируется, президент Владимир Путин заявлял ещё в начале марта. Особый режим объявляется в случае крупномасштабных внутренних угроз, которых, как подчеркнул глава государства, сейчас нет.

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Александр Юнашев
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