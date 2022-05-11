Песков: В России не планируют вводить военное положение

О том, что подобных планов у властей нет, президент Владимир Путин заявлял ещё в начале марта.

Власти России не планируют вводить военное положение в стране на фоне проведения спецоперации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, этого в планах нет", — сказал представитель Кремля в беседе с журналистами.