Над Курской областью сбили украинский беспилотник

В результате удара никто не пострадал, разрушений нет, уточнил глава региона.

Российские средства ПВО в Курской области сбили украинский беспилотник в приграничной зоне. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Залпы, о которых сегодня сообщали жители Рыльского района, были связаны с работой нашей ПВО по украинскому беспилотнику в приграничной зоне. БПЛА сбит, пострадавших и разрушений нет", — написал он в телеграм-канале.