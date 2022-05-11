Над Курской областью сбили украинский беспилотник
В результате удара никто не пострадал, разрушений нет, уточнил глава региона.
Российские средства ПВО в Курской области сбили украинский беспилотник в приграничной зоне. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Залпы, о которых сегодня сообщали жители Рыльского района, были связаны с работой нашей ПВО по украинскому беспилотнику в приграничной зоне. БПЛА сбит, пострадавших и разрушений нет", — написал он в телеграм-канале.
Ранее в Курской области продлили "жёлтый" уровень террористической опасности. По словам губернатора, праздничные дни региона прошли спокойно, однако угрозы сохраняются и "расслабляться пока рано".
ТАСС / Виталий Невар