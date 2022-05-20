ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 мая 2022, 18:52
4295

МО РФ: Шойгу доложил Путину об освобождении "Азовстали" от украинских боевиков

Всего с 16 мая в ходе операции сложили оружие и сдались в плен более 2400 националистов "Азова" и военных ВСУ, заблокированных на территории завода.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении комбината "Азовсталь" и Мариуполя от боевиков Украины. Об этом сообщил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

"О завершении операции и полном освобождении комбината и города Мариуполя от украинских боевиков министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину", — сказал он.

Военкор Куксенкова: Командир "Азова" Денис Прокопенко сдался в плен
Военкор Куксенкова: Командир "Азова" Денис Прокопенко сдался в плен

Конашенков уточнил, что всего с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 националистов "Азова" и военных ВСУ, заблокированных на территории завода.

Ранее военкор Куксенкова уже сообщала о сдаче в плен замкомандира "Азова" Калины и комбрига Волыны. По словам корреспондента, оба сдали личное оружие и прошли процедуру досмотра перед погрузкой в автобус. Теперь их будет ждать суд.

BannerImage

kremlin.ru

Варвара Романова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Сергей Шойгу
  • Минобороны РФ
  • Путин
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar