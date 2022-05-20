МО РФ: Шойгу доложил Путину об освобождении "Азовстали" от украинских боевиков

Всего с 16 мая в ходе операции сложили оружие и сдались в плен более 2400 националистов "Азова" и военных ВСУ, заблокированных на территории завода.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении комбината "Азовсталь" и Мариуполя от боевиков Украины. Об этом сообщил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

"О завершении операции и полном освобождении комбината и города Мариуполя от украинских боевиков министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину", — сказал он.

Конашенков уточнил, что всего с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 националистов "Азова" и военных ВСУ, заблокированных на территории завода.