Небензя опроверг обвинения в адрес России в насильном вывозе граждан Украины
По словам постпреда РФ при ООН, всего из опасных районов Донбасса и Незалежной на территорию РФ на добровольной основе было эвакуировано свыше 1,36 млн человек, из них более 230 тысяч — дети.
Обвинения со стороны западных стран и Украины в адрес России в насильном вывозе украинских граждан из страны не соответствуют действительности. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"С недоумением услышали обвинения в наш адрес, что мы насильно вывозим и удерживаем украинских граждан в Россию. Это не соответствует действительности", — подчеркнул он, выступая на форуме по проблемам миграции.
По словам постпреда, с начала "Операции Z" из опасных районов Донбасса и с Украины на территорию РФ на добровольной основе было эвакуировано свыше 1,36 миллиона человек, из них более 230 тысяч — дети.
Между тем ранее посол ДНР в РФ Ольга Макеева сообщила, что число беженцев, прибывших в Россию из Донбасса и с Украины, превысило миллион. Она также отметила, что число российских регионов, готовых помочь восстановить республику, растёт. В частности, речь идёт о Московской, Ленинградской и Пензенской областях.
Getty Images / Spencer Platt