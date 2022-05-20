Небензя опроверг обвинения в адрес России в насильном вывозе граждан Украины

По словам постпреда РФ при ООН, всего из опасных районов Донбасса и Незалежной на территорию РФ на добровольной основе было эвакуировано свыше 1,36 млн человек, из них более 230 тысяч — дети.

Обвинения со стороны западных стран и Украины в адрес России в насильном вывозе украинских граждан из страны не соответствуют действительности. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"С недоумением услышали обвинения в наш адрес, что мы насильно вывозим и удерживаем украинских граждан в Россию. Это не соответствует действительности", — подчеркнул он, выступая на форуме по проблемам миграции.

По словам постпреда, с начала "Операции Z" из опасных районов Донбасса и с Украины на территорию РФ на добровольной основе было эвакуировано свыше 1,36 миллиона человек, из них более 230 тысяч — дети.