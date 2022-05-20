Число беженцев, прибывших в Россию из Донбасса и с Украины, превысило миллион

Посол ДНР в РФ Ольга Макеева отметила, что число российских регионов, готовых помочь восстановить республику, растёт. В частности, речь идёт о Московской, Ленинградской и Пензенской областях.

В Россию с начала "Операции Z" прибыло более миллиона беженцев из республик Донбасса и с Украины. Об этом сообщила посол Донецкой Народной Республики в РФ Ольга Макеева.

"На сегодняшний день цифра эвакуированных и вынужденно перемещённых на территорию РФ людей превысила миллион. Это население Донбасса и Украины. Мы понимаем, что люди размещены по всем российским регионам, знаем, что более 50 регионов РФ приняли наших людей у себя", — передаёт ТАСС её слова.

Дипломат также отметила, что число российских регионов, готовых помочь восстановить ДНР, растёт. Так, по её словам, республика уже заключила соглашения о сотрудничестве, в том числе с Московской, Ленинградской и Пензенской областями.