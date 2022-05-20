Военкор Куксенкова сообщила о сдаче в плен замкомандира "Азова" Калины и комбрига Волыны

По словам корреспондента, они оба сдали личное оружие и прошли процедуру досмотра перед погрузкой в автобус. Теперь их будет ждать суд.

Заместитель командира националистического полка "Азов" Святослав Паламар с позывным Калина и командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (Волына) сдались в плен. Об этом сообщает военкор Первого канала Ирина Куксенкова.

"Выглядел почти свеженьким, оружие сдал, вещи досмотрели — в общем, прошёл стандартную процедуру перед погрузкой в автобус. Процесс безоговорочной эвакуации в плен идёт по плану", — написала она, говоря о Волыне.

Также Куксенкова добавила, что с территории "Азовстали" вышел и Калина. По её словам, он также сдал оружие — личный автомат и пистолет.