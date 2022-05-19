Военный эксперт Литовкин: Пример сдавшихся бойцов с "Азовстали" ускорит спецоперацию
По словам специалиста, в будущем военные предпочтут выбирать жизнь. При этом даже если они совершили преступление и их осудят, то через 10–15 лет выйдут на свободу и смогут жить нормальной жизнью.
Пример массовой сдачи в плен бойцов ВСУ с завода "Азовсталь" ускорит темпы российской спецоперации на Украине, так как их примеру начнут следовать остальные украинские военнослужащие. Об этом телеканалу "360" рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
"Освобождение "Азовстали" от националистов стало серьёзным примером для всех остальных военнослужащих украинской армии. Сдача националистов в плен стала камешком, который покатился с горы и может вызвать обвал", — сказал он.
По словам Литовкина, в будущем бойцы предпочтут выбирать жизнь. При этом даже если они совершили преступление и их осудят, то через 10–15 лет выйдут на свободу и смогут жить нормальной жизнью. Он отметил, что, может быть, их освобождение произойдёт и раньше, если их отправят отстраивать разрушенные регионы.
"Думаю, спецоперация на Украине после произошедшего на "Азовстали" будет продвигаться быстрее, чем сегодня", — заключил эксперт.
Лайф напоминает, что первая группа украинских бойцов вышла с территории "Азовстали" 16 мая. Так, завод покинули десять военных с белыми флагами. Они оказались переговорщиками. По данным Минобороны РФ, тогда сдалось в плен 694 боевика. Всем раненым оказывается медицинская помощь. Как сообщили в военном ведомстве сегодня, 19 мая, с территории завода в плен сдался ещё 771 националист. Всего же с 16 мая сложили оружие 1730 боевиков, уточнили в МО РФ.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ