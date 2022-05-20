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Опубликовано 20 мая 2022, 17:39
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Военкор Куксенкова: Командир "Азова" Денис Прокопенко сдался в плен

Денис Прокопенко. Скриншот © YouTube / ViNiNi

Денис Прокопенко. Скриншот © YouTube / ViNiNi

Корреспондент не привела никаких подробностей. Официального подтверждения информации пока также нет.

Командир националистического батальона "Азов" Денис Прокопенко с позывным Рэдис вышел с территории "Азовстали" и сдался в плен. Об этом сообщает военкор Первого канала Ирина Куксенкова.

"Командир "Азова" Денис Прокопенко Рэдис вышел с "Азовстали" и сдался в плен. Экстракция на максималках", — написала журналист.

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Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее Куксенкова уже сообщала о сдаче в плен замкомандира "Азова" Калины и комбрига Волыны. По словам корреспондента, оба сдали личное оружие и прошли процедуру досмотра перед погрузкой в автобус. Теперь их будет ждать суд.

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Варвара Романова
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