Военкор Куксенкова: Командир "Азова" Денис Прокопенко сдался в плен

Корреспондент не привела никаких подробностей. Официального подтверждения информации пока также нет.

Командир националистического батальона "Азов" Денис Прокопенко с позывным Рэдис вышел с территории "Азовстали" и сдался в плен. Об этом сообщает военкор Первого канала Ирина Куксенкова.

"Командир "Азова" Денис Прокопенко Рэдис вышел с "Азовстали" и сдался в плен. Экстракция на максималках", — написала журналист.

Официального подтверждения этой информации пока нет.