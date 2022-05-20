Военкор Куксенкова: Командир "Азова" Денис Прокопенко сдался в плен
Денис Прокопенко. Скриншот © YouTube / ViNiNi
Корреспондент не привела никаких подробностей. Официального подтверждения информации пока также нет.
Командир националистического батальона "Азов" Денис Прокопенко с позывным Рэдис вышел с территории "Азовстали" и сдался в плен. Об этом сообщает военкор Первого канала Ирина Куксенкова.
"Командир "Азова" Денис Прокопенко Рэдис вышел с "Азовстали" и сдался в плен. Экстракция на максималках", — написала журналист.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Ранее Куксенкова уже сообщала о сдаче в плен замкомандира "Азова" Калины и комбрига Волыны. По словам корреспондента, оба сдали личное оружие и прошли процедуру досмотра перед погрузкой в автобус. Теперь их будет ждать суд.