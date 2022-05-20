Посол ДНР заявила о необходимости открыть в РФ консульство из-за большого числа беженцев

При этом дипломат уточнила, что здание для посольства в Москве уже было найдено в пределах Садового кольца. По её словам, точный адрес будет оглашён в момент открытия.

В России необходимо открыть консульство Донецкой Народной Республики из-за большого количества беженцев на территории страны. Об этом ТАСС заявила посол ДНР в РФ Ольга Макеева.

"Мы проведём работу, выясним, где остановились люди, есть ли там потребность, есть ли проблемные вопросы, где нужна будет консульская помощь. На этом основании подадим информацию руководству в Донецке. И уже там будут принимать решение об открытии консульств. Но, учитывая то, что я сказала (присутствие людей на территории РФ граждан ДНР), думаю, что да, в этом потребность есть", — сказала она.

При этом Макеева уточнила, что здание для посольства республики в Москве уже было найдено в пределах Садового кольца. По её словам, точный адрес будет оглашён в момент открытия, а пока там будет работать небольшое число сотрудников, количество которых при необходимости увеличат.

"Здание посольства выбрано, это не здание Посольства Украины. Москва — замечательный огромный город, который обладает большой возможностью с точки зрения размещения посольств, поэтому даже не рассматривался вопрос о размещении там, где размещалась Украина <…> Это удобный район, это центр, это предел Садового кольца", — уточнила посол.