Берлускони: Европа должна убедить Украину принять требования России

Экс-премьер Италии подчеркнул, что мир между Киевом и Москвой "должен быть достигнут как можно скорее".

Европа должна убедить Украину принять требования России для урегулирования конфликта. Об этом заявил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

"Объединённая Европа должна внести мирное предложение, пытаясь сделать так, чтобы украинцы приняли вопросы Путина", — приводит его слова агентство Askanews.

Берлускони подчеркнул, что мир между Киевом и Москвой "должен быть достигнут как можно скорее". По мнению экс-премьера Италии, отправка вооружения на Украину делает Рим соучастником конфликта и поставки боеприпасов в Незалежную "лучше бы так не афишировать".