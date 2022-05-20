Берлускони: Европа должна убедить Украину принять требования России
Экс-премьер Италии подчеркнул, что мир между Киевом и Москвой "должен быть достигнут как можно скорее".
Европа должна убедить Украину принять требования России для урегулирования конфликта. Об этом заявил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.
"Объединённая Европа должна внести мирное предложение, пытаясь сделать так, чтобы украинцы приняли вопросы Путина", — приводит его слова агентство Askanews.
Берлускони подчеркнул, что мир между Киевом и Москвой "должен быть достигнут как можно скорее". По мнению экс-премьера Италии, отправка вооружения на Украину делает Рим соучастником конфликта и поставки боеприпасов в Незалежную "лучше бы так не афишировать".
Ранее Лайф писал, что Макрон заявил о необходимости строить мир при участии России и Украины. По словам французского лидера, ответственность стран ЕС состоит в том, чтобы не допустить распространение конфликта на другие части Европы.
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