На Украине участились бунты среди бойцов теробороны, которых отправляют в Донбасс

Родственники жалуются, что военных перебрасывают в зону боевых действий без специальной амуниции. Многие вещи, например пластины для бронежилетов, семьям приходится покупать за свой счёт.

Отправляемые на фронт бойцы территориальной обороны Украины всё чаще устраивают бунты, отказываясь выполнять приказы киевских властей из-за отсутствия техники и подкрепления. Об этом сообщает "Страна.ua".

По данным украинского издания, на этот раз протестовать начали военные из Житомира. Кроме того, жёны военнослужащих бунтуют также и во Львовской области. В частности, журналисты рассказали, что родственники бойцов 65-го батальона 103-й бригады теробороны выяснили, что командир батальона находится в городе Стрый (Львовская область), тогда как его бойцы были переброшены на восток Украины, где не утихают боевые действия. Этот факт и подтолкнул людей к усилению протестов.

Также в городе Хусте Закарпатской области жёны и матери призывников, которых собирались отправлять в Донбасс, устроили бунт у здания органа местного военного управления. Кроме того, родственники отправленных на фронт жалуются, что бойцов перебрасывают в зону боевых действий без специальной амуниции. Многие вещи, например противогазы и пластины для бронежилетов, семьям приходится покупать за свой счёт.