По словам министра обороны, украинские власти терпят поражение на "земле". При этом киевский режим пытается достичь хотя бы малых побед.

Киевский режим выдаёт свои кратковременные успехи за крупные. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу.

"Терпя поражение на "земле", киевский режим стремится достичь в отдельных районах хотя бы кратковременных успехов, выдавая их за крупные", — сказал он на коллегии Минобороны РФ.