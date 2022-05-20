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Регион
Опубликовано 20 мая 2022, 09:46
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Шойгу заявил, что Киев выдаёт кратковременные успехи в военных действиях за крупные

По словам министра обороны, украинские власти терпят поражение на "земле". При этом киевский режим пытается достичь хотя бы малых побед.

Киевский режим выдаёт свои кратковременные успехи за крупные. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу.

"Терпя поражение на "земле", киевский режим стремится достичь в отдельных районах хотя бы кратковременных успехов, выдавая их за крупные", сказал он на коллегии Минобороны РФ.

Шойгу: На "Азовстали" сдались в плен более 1900 националистов
Шойгу: На "Азовстали" сдались в плен более 1900 националистов

Ранее Сергей Шойгу заявил, что освобождение ЛНР близится к завершению. ВСУ, пытаясь задержать продвижение российских войск, используют мирных жителей в качестве живого щита.

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Kremlin.ru

Евгения Колесникова
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