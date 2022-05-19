Бойцы подразделения ВСУ в Северодонецке отказались выполнять приказы Зеленского

Военные недовольны отсутствием тяжёлой техники, которая могла бы их прикрывать. Они заявили, что власти отправляют их на верную смерть.

Бойцы подразделения ВСУ отказались участвовать в боевых действиях. Видео © Telegram / Денацификация UA

Военные 3-го батальона 115-й бригады ВСУ отказались выполнять боевые приказы, исходящие в том числе от президента Украины Владимира Зеленского, по удерживанию позиции в Северодонецке. Об этом они заявили в видеообращении, распространённом в соцсетях.

"Обращаемся к вам, Зеленский и [Валерий] Залужный (главнокомандующий ВСУ. — Прим. Лайфа), от всего украинского народа. Мы отказываемся выполнять боевые задачи в связи с тем, что у нас нет надлежащей защиты позади, а именно тяжёлой техники, которая прикрывала бы нас, и надлежащего руководства", — прочитал с листка один из военных.

По его словам, бригада ждёт подкрепления уже вторую неделю. Кроме того, отсутствуют боевое руководство, техника, а также уважение к людям, ведь власти отправляют военных "на верную смерть". При этом силовики не отказываются биться за свою страну, однако для этого им нужно иметь надлежащий тыл.