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Регион
Опубликовано 19 мая 2022, 09:01
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Бойцы подразделения ВСУ в Северодонецке отказались выполнять приказы Зеленского

Военные недовольны отсутствием тяжёлой техники, которая могла бы их прикрывать. Они заявили, что власти отправляют их на верную смерть.

Бойцы подразделения ВСУ отказались участвовать в боевых действиях. Видео © Telegram / Денацификация UA

Военные 3-го батальона 115-й бригады ВСУ отказались выполнять боевые приказы, исходящие в том числе от президента Украины Владимира Зеленского, по удерживанию позиции в Северодонецке. Об этом они заявили в видеообращении, распространённом в соцсетях.

"Обращаемся к вам, Зеленский и [Валерий] Залужный (главнокомандующий ВСУ. — Прим. Лайфа), от всего украинского народа. Мы отказываемся выполнять боевые задачи в связи с тем, что у нас нет надлежащей защиты позади, а именно тяжёлой техники, которая прикрывала бы нас, и надлежащего руководства", — прочитал с листка один из военных.

По его словам, бригада ждёт подкрепления уже вторую неделю. Кроме того, отсутствуют боевое руководство, техника, а также уважение к людям, ведь власти отправляют военных "на верную смерть". При этом силовики не отказываются биться за свою страну, однако для этого им нужно иметь надлежащий тыл.

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Кадр из Telegram / Денацификация UA

Евгения Колесникова
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