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Опубликовано 19 мая 2022, 08:23

Народная милиция ЛНР: ВСУ размещают огневые точки в жилых домах в районе Бахмута

Эти действия совершаются под руководством западных инструкторов. В посёлке Шевченко бойцы загоняют мирных граждан в административные здания, чтобы потом использовать их в качестве живого щита.

Украинские силовики оборудуют огневые точки в домах мирных жителей в районе Бахмута. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР в телеграм-канале.

"Националистические формирования Украины под руководством западных инструкторов <...> загоняют граждан в подвалы собственных домов и оборудуют в их домах огневые точки", — говорится в сообщении.

По данным разведки Народной милиции ЛНР, огневые точки размещаются в селе Чапаево, расположенном вблизи города Бахмута. Основная часть позиций отмечается на улицах, которые выходят в сторону населённого пункта Попасная.

"Кроме того, в населённом пункте Шевченко боевики Украины насильно загоняют жителей в административные здания и расквартировывают в них личный состав", — указали в ведомстве.

По данным военных ЛНР, это делается для того, чтобы установить в этих зданиях огневые точки и в будущем использовать местных жителей в качестве живого щита. Указывается, что мирные жители находятся в плену у ВСУ.

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Ранее в ЛНР сообщили, что американцы поставили ВСУ бракованное оружие. В республике отметили, что у некоторых образцов уже вышли сроки годности, а у других разряжены батареи.

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ТАСС / Данил Бодров

Евгения Колесникова
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