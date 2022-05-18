В ЛНР привлекли украинских военнопленных к сбору тел погибших сослуживцев
Так, сегодня под Рубежным забрали тела трёх солдат, обнаруженных в местах боёв. Бойцы сами изъявили желание помочь семьям в Незалежной в поиске их погибших родных.
Глава луганской организации "Мемориал", первый заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока сообщила, что украинских военнопленных привлекли к сбору тел их сослуживцев, брошенных при отступлении в республике.
"С началом этой освободительной войны мы теперь занимаемся сбором тел погибших военнослужащих Украины. Сегодня у нас военнопленные изъявили желание помочь украинским семьям, чтобы они могли найти своих погибших родных", — сказала она журналистам.
По словам Сороки, в соответствии с процессуальными нормами проводится экспертиза, собирается ДНК-материал, после чего тела пока будут храниться. Так, в среду с места боёв под Рубежным забрали тела трёх обнаруженных бойцов украинской армии.
Замминистра также напомнила о временах Великой Отечественной войны, когда после 1945 года военнопленные нацисты разбирали массовые захоронения. Она привела в пример одно из таких в Луганске, отметив, что тогда подобное воспитание задержанных было очень популярно.
Ранее Минобороны РФ показало на видео условия содержания пленных бойцов ВСУ. На них видно, что военнослужащие обеспечены средствами гигиены, медикаментами, чистой одеждой, едой и всеми необходимыми вещами.
Getty Images / Russian Defense Ministry / Handout / Anadolu Agency