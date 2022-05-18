В ЛНР привлекли украинских военнопленных к сбору тел погибших сослуживцев

Так, сегодня под Рубежным забрали тела трёх солдат, обнаруженных в местах боёв. Бойцы сами изъявили желание помочь семьям в Незалежной в поиске их погибших родных.

Глава луганской организации "Мемориал", первый заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока сообщила, что украинских военнопленных привлекли к сбору тел их сослуживцев, брошенных при отступлении в республике.

"С началом этой освободительной войны мы теперь занимаемся сбором тел погибших военнослужащих Украины. Сегодня у нас военнопленные изъявили желание помочь украинским семьям, чтобы они могли найти своих погибших родных", — сказала она журналистам.

По словам Сороки, в соответствии с процессуальными нормами проводится экспертиза, собирается ДНК-материал, после чего тела пока будут храниться. Так, в среду с места боёв под Рубежным забрали тела трёх обнаруженных бойцов украинской армии.

Замминистра также напомнила о временах Великой Отечественной войны, когда после 1945 года военнопленные нацисты разбирали массовые захоронения. Она привела в пример одно из таких в Луганске, отметив, что тогда подобное воспитание задержанных было очень популярно.