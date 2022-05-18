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Опубликовано 18 мая 2022, 09:29
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МО РФ: Среди сдавшихся в плен с "Азовстали" есть женщины

На видео попало минимум пять женщин: одна с чемоданом, другая с вещмешком и сумкой, у третьей был рюкзак. Ещё одна имела при себе большую сумку.

Вместе с украинскими военными и боевиками нацбатов, вышедшими с территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе, в плен сдалось несколько женщин. Об этом свидетельствуют кадры Минобороны России.

Среди сдавшихся в плен с "Азовстали" есть женщины. Кадр из видео © Минобороны РФ

Среди сдавшихся в плен с "Азовстали" есть женщины. Кадр из видео © Минобороны РФ

Среди сдавшихся в плен с "Азовстали" есть женщины. Кадр из видео © Минобороны РФ

Среди сдавшихся в плен с "Азовстали" есть женщины. Кадр из видео © Минобороны РФ

На видео попало минимум пять женщин: одна с чемоданом, другая с вещмешком и сумкой, у третьей был рюкзак. Ещё одна женщина имела при себе большую сумку.

Всех сдавшихся обыскивают российские военнослужащие, в том числе кинологи с собаками. После этого военнопленные садятся в автобусы. Раненых же выносят на носилках, их забирают машины скорой.

Минобороны РФ показало видео сдачи в плен новой группы украинских бойцов с "Азовстали"
Минобороны РФ показало видео сдачи в плен новой группы украинских бойцов с "Азовстали"

Напомним, 16 мая десять украинских военных с белыми флагами вышли с территории "Азовстали" — они оказались переговорщиками. В Минобороны России подтвердили договорённость с военнослужащими о вывозе с комбината раненых. В районе предприятия был введён режим тишины и открыт гумкоридор, по которому вышло 256 украинских военных. Всего с 16 мая сдались в плен 959 украинских солдат и боевиков, в том числе 80 раненых.

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Александра Вишнякова
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