МО РФ: Среди сдавшихся в плен с "Азовстали" есть женщины
На видео попало минимум пять женщин: одна с чемоданом, другая с вещмешком и сумкой, у третьей был рюкзак. Ещё одна имела при себе большую сумку.
Вместе с украинскими военными и боевиками нацбатов, вышедшими с территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе, в плен сдалось несколько женщин. Об этом свидетельствуют кадры Минобороны России.
Среди сдавшихся в плен с "Азовстали" есть женщины. Кадр из видео © Минобороны РФ
Среди сдавшихся в плен с "Азовстали" есть женщины. Кадр из видео © Минобороны РФ
На видео попало минимум пять женщин: одна с чемоданом, другая с вещмешком и сумкой, у третьей был рюкзак. Ещё одна женщина имела при себе большую сумку.
Всех сдавшихся обыскивают российские военнослужащие, в том числе кинологи с собаками. После этого военнопленные садятся в автобусы. Раненых же выносят на носилках, их забирают машины скорой.
Напомним, 16 мая десять украинских военных с белыми флагами вышли с территории "Азовстали" — они оказались переговорщиками. В Минобороны России подтвердили договорённость с военнослужащими о вывозе с комбината раненых. В районе предприятия был введён режим тишины и открыт гумкоридор, по которому вышло 256 украинских военных. Всего с 16 мая сдались в плен 959 украинских солдат и боевиков, в том числе 80 раненых.
Минобороны РФ