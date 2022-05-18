МО РФ: Среди сдавшихся в плен с "Азовстали" есть женщины

На видео попало минимум пять женщин: одна с чемоданом, другая с вещмешком и сумкой, у третьей был рюкзак. Ещё одна имела при себе большую сумку.

Вместе с украинскими военными и боевиками нацбатов, вышедшими с территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе, в плен сдалось несколько женщин. Об этом свидетельствуют кадры Минобороны России.

Среди сдавшихся в плен с "Азовстали" есть женщины. Кадр из видео © Минобороны РФ

Среди сдавшихся в плен с "Азовстали" есть женщины. Кадр из видео © Минобороны РФ

На видео попало минимум пять женщин: одна с чемоданом, другая с вещмешком и сумкой, у третьей был рюкзак. Ещё одна женщина имела при себе большую сумку.