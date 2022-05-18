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Опубликовано 18 мая 2022, 09:27
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Командиры боевиков самого высокого звена пока не вышли с "Азовстали"

Всего предприятие уже покинули 959 украинских бойцов, из которых 51 — нуждающийся в стационарном лечении.

Среди сдавшихся в плен украинских военных и боевиков нацбатов с мариупольского завода "Азовсталь" нет командиров боевиков высокого ранга. Об этом сегодня сообщил на брифинге глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"На данный момент командиров самого высокого звена нет — они не вышли [с "Азовстали"]. Но это пока", — уточнил глава ДНР.

Минобороны РФ показало видео сдачи в плен новой группы украинских бойцов с "Азовстали"
Минобороны РФ показало видео сдачи в плен новой группы украинских бойцов с "Азовстали"

Ранее сообщалось, что первая группа украинских бойцов вышла с территории "Азовстали" 16 мая. Тогда завод покинули десять военных с белыми флагами. Они оказались переговорщиками. По данным Минобороны РФ, за прошлые сутки сдались в плен 694 боевика. Всего предприятие покинули 959 украинских военных. Всем раненым оказывается медицинская помощь.

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Минобороны РФ

Андрей Бражников
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