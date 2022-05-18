Командиры боевиков самого высокого звена пока не вышли с "Азовстали"

Всего предприятие уже покинули 959 украинских бойцов, из которых 51 — нуждающийся в стационарном лечении.

Среди сдавшихся в плен украинских военных и боевиков нацбатов с мариупольского завода "Азовсталь" нет командиров боевиков высокого ранга. Об этом сегодня сообщил на брифинге глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.