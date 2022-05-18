Командиры боевиков самого высокого звена пока не вышли с "Азовстали"
Всего предприятие уже покинули 959 украинских бойцов, из которых 51 — нуждающийся в стационарном лечении.
Среди сдавшихся в плен украинских военных и боевиков нацбатов с мариупольского завода "Азовсталь" нет командиров боевиков высокого ранга. Об этом сегодня сообщил на брифинге глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
"На данный момент командиров самого высокого звена нет — они не вышли [с "Азовстали"]. Но это пока", — уточнил глава ДНР.
Ранее сообщалось, что первая группа украинских бойцов вышла с территории "Азовстали" 16 мая. Тогда завод покинули десять военных с белыми флагами. Они оказались переговорщиками. По данным Минобороны РФ, за прошлые сутки сдались в плен 694 боевика. Всего предприятие покинули 959 украинских военных. Всем раненым оказывается медицинская помощь.
Минобороны РФ