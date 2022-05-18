ЛНР: Американцы поставили ВСУ бракованное оружие

В республике отметили, что у некоторых образцов уже вышли сроки годности, а у других разряжены батареи.

Большинство иностранной техники, которая досталась силам Луганской Народной Республики в качестве трофея в ходе "Операции Z", находится в неисправном состоянии. Об этом в эфире "Первого канала" сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Мы уже затрофеили большое количество и гранатомётов, и техники американской. Где-то техника в исправном состоянии, где-то наши военнослужащие жалуются на то, что она поставляется с неким браком, поскольку сроки вышли, батареи разряжены", — сообщил подполковник. Также он отметил, что найденные гранатомёты американского производства работают с перебоями. Исправная трофейная техника уже взята на вооружение НМ ЛНР.