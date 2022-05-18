"Привыкла есть по капельке": Бабушка из самого обстреливаемого района ДНР поблагодарила за гумпомощь
Пенсионерка поделилась, что привезённого волонтёрами ей хватит надолго, потому что она очень экономная. При этом вся её пенсия уходит на бытовые услуги и лекарства из-за болезни.
Жительница ДНР приняла гумпомощь и рассказала об обстрелах. Видео © Телеканал "360"
Население самого обстреливаемого жилого района ДНР получило гуманитарную помощь, передаёт телеканал "360". Людям привезли бытовую химию и немного продуктов, которых, как отметила пожилая жительница Вера Михайловна, хватит на целых три месяца.
"Дочечка, я очень экономная. Мне этого хватит на месяца три. Я по чуть-чуть, по капельке ем. Потому что завтра не будет, что кушать", — сказала Вера Михайловна со слезами на глазах, разбирая пакеты.
Она также рассказала, что сильно болеет и вся пенсия уходит на лекарства, аптеку и бытовые услуги. При этом на вопрос о частоте обстрелов ответила, что огонь открывается "всё время", бомбят каждый день и каждую ночь.
"Выхожу на улицу, говорю: "Господи, забери меня, я уже не могу жить, как в камере-одиночке. <...> Страшно. Каждый день и каждую ночь бьют и бьют, и бьют, и бьют — когда они уже насытятся? Уже вторую войну переношу. Зачем такая старость?", — не сдерживая эмоции, поделилась пенсионерка.
Ранее житель Мариуполя рассказал журналистам Лайфа о помощи, которую российские военные оказали голодающим людям. По его словам, от украинских солдат подмоги люди не дождались, еды им не доставляли 30 дней.