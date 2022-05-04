Житель Мариуполя рассказал о безразличии бойцов ВСУ и помощи российских военных
Они укрывались от обстрелов в подвалах и питались тем, что у них оставалось, а потом пришли солдаты РФ и принесли тушёнку.
Житель Мариуполя рассказывает о том, как их накормили российские солдаты © LIFE
Житель Мариуполя рассказал журналистам Лайфа о помощи, которую российские военные оказали голодающим людям. По его словам, от украинских солдат подмоги люди не дождались, еды им не доставляли 30 дней.
"Русские в первый раз пришли, помогли нам, дали покушать, привезли тушёнку. И во второй раз, когда приехали, тоже привезли еды. До этого мы 30 дней почти не ели. Что у людей было, то и варили", — рассказал мужчина.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о желании жителей Мариуполя работать и наводить порядок в городе. Например, сотрудники порта, не дожидаясь окончания стрельбы в районе "Азовстали", уже возобновили трудовую деятельность, их примеру последовали и другие.
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