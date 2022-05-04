Житель Мариуполя рассказал о безразличии бойцов ВСУ и помощи российских военных

Они укрывались от обстрелов в подвалах и питались тем, что у них оставалось, а потом пришли солдаты РФ и принесли тушёнку.

Житель Мариуполя рассказывает о том, как их накормили российские солдаты © LIFE

Житель Мариуполя рассказал журналистам Лайфа о помощи, которую российские военные оказали голодающим людям. По его словам, от украинских солдат подмоги люди не дождались, еды им не доставляли 30 дней.

"Русские в первый раз пришли, помогли нам, дали покушать, привезли тушёнку. И во второй раз, когда приехали, тоже привезли еды. До этого мы 30 дней почти не ели. Что у людей было, то и варили", — рассказал мужчина.