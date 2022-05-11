Жителя Мариуполя растрогала помощь соседей в ходе атак ВСУ: Делились последним куском хлеба

Его знакомых, которые остались с сыном-инвалидом в разрушенном из-за атак доме, приютили совершенно незнакомые люди: они помогли семье переехать к ним в квартиру, и сейчас у них всё в порядке.

Василий Борисович из Мариуполя рассказал о помощи людей в это время. Видео © Предоставлено Лайфу

Дедушка из Мариуполя рассказал Лайфу, как во время обстрелов со стороны украинских националистов люди делились друг с другом последним куском хлеба. По его словам, в это непростое время встретить истинно добрых людей — большое счастье.

С 79-летним жителем Мариуполя Василием Борисовичем удалось поговорить во время передачи ему российскими военными продуктового набора. Они поздравили мужчину с Днём Победы и поинтересовались, как сейчас складывается его жизнь. Он признался, что его дом пострадал от атак нацбатов: люди прятались, было страшно. Но в этот момент все жители города сплотились и проявили настоящее милосердие и доброту по отношению к гражданам. Некоторые из них принимали в свои семьи совершенно незнакомых людей, другие отдавали последнюю еду более нуждающимся.

"Прятались, куда деваться, у соседей. Я не уезжал — оставался здесь. Тяжело, но, на удивление, народ дружный. Столько много хороших людей! Честно говоря, я не ожидал. Хорошие, добрые люди делились последним куском хлеба. Незнакомые люди приходят и предлагают воду, еду, так и выжили", — растрогался пенсионер.

Например, его соседей, которые остались с сыном-инвалидом в разрушенном из-за обстрелов ВСУ доме, приютили совершенно незнакомые люди. Как признался Василий Борисович, они помогли семье к ним переехать в квартиру, сейчас у них всё в порядке. Сам пенсионер поделился, что он уезжать не планирует, ведь "всё самое страшное уже позади", а всё необходимое для жизни у него есть.