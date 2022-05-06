Дедушка из Мариуполя признался, что всегда был "железно предан Путину"

"Я Путину предан железно до конца жизни. И был до этого! Но вы не думайте, что на Украине можно было свои взгляды кому-то показывать. Невозможно было! Тебя не просто преследуют — моментально уничтожают", — пожаловался пенсионер и заявил, что сейчас уже никого не боится, так как "свои же пришли".