ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 мая 2022, 16:21
3622

Дедушка из Мариуполя признался, что всегда был "железно предан Путину"

Пенсионер пожаловался на то, что на Украине невозможно было высказывать свои взгляды кому-то, это оборачивалось моментальным уничтожением.

Дедушка из Мариуполя, "преданный Путину железно", рассказал о давлении украинской власти на население. Видео © Телеграм-канал SHOT

Дедушка из Мариуполя рассказал о давлении украинской власти на население, заявив, что инакомыслящих не просто преследовали, а сразу уничтожали. Видео диалога с жителем Незалежной опубликовал телеграм-канал SHOT.

"Я Путину предан железно до конца жизни. И был до этого! Но вы не думайте, что на Украине можно было свои взгляды кому-то показывать. Невозможно было! Тебя не просто преследуют — моментально уничтожают", — пожаловался пенсионер и заявил, что сейчас уже никого не боится, так как "свои же пришли".

Жители села в Белгородской области задумались об отъезде из-за постоянных обстрелов ВСУ
Жители села в Белгородской области задумались об отъезде из-за постоянных обстрелов ВСУ

Ранее жительница Мариуполя рассказала о запугивании ВСУ жителей кварталов вблизи "Азовстали". По её словам, украинские военные рассказывали мариупольцам, что от города совсем ничего не осталось и жить там невозможно.

BannerImage

Телеграм-канал SHOT

Виктория Дитрих
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar