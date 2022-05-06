Дедушка из Мариуполя признался, что всегда был "железно предан Путину"
Пенсионер пожаловался на то, что на Украине невозможно было высказывать свои взгляды кому-то, это оборачивалось моментальным уничтожением.
Дедушка из Мариуполя, "преданный Путину железно", рассказал о давлении украинской власти на население. Видео © Телеграм-канал SHOT
Дедушка из Мариуполя рассказал о давлении украинской власти на население, заявив, что инакомыслящих не просто преследовали, а сразу уничтожали. Видео диалога с жителем Незалежной опубликовал телеграм-канал SHOT.
"Я Путину предан железно до конца жизни. И был до этого! Но вы не думайте, что на Украине можно было свои взгляды кому-то показывать. Невозможно было! Тебя не просто преследуют — моментально уничтожают", — пожаловался пенсионер и заявил, что сейчас уже никого не боится, так как "свои же пришли".
Ранее жительница Мариуполя рассказала о запугивании ВСУ жителей кварталов вблизи "Азовстали". По её словам, украинские военные рассказывали мариупольцам, что от города совсем ничего не осталось и жить там невозможно.
Телеграм-канал SHOT