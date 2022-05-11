Сенатор Климов назвал условие вхождения Херсонской области в состав РФ

Такие решения не должны приниматься в обход волеизъявления населения, подчеркнул он.

Если Херсонская область решила стать частью России, то необходимо действовать в рамках закона. Там прописана процедура присоединения. Об этом рассказал Лайфу заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

"Мы на основании этих процедур ввели в состав РФ Республику Крым и город Севастополь, например. Нужно, чтобы были процедуры соблюдены. Эти процедуры предполагают референдум на территории, которая хотела бы войти в состав РФ", — пояснил он.

Парламентарий напомнил, что и Южная Осетия также заявляла о желании присоединиться к России. В этом случае тоже потребуется референдум, свою судьбу народы должны определить самостоятельно. Только после результатов голосования будут приниматься решения.

"Мы не Запад. На Западе считают, что они только могут решать. В Вашингтоне говорят о том, что Крым должен быть украинским. А при чём тут Вашингтон вообще? Это же решает не Вашингтон. Это решают люди, которые живут в Крыму", — заключил Климов.