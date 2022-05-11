Песков ответил на вопрос о вхождении Херсонской области в состав России

Такое решение должно иметь чёткую юридическую подоплёку и обоснование, а также быть абсолютно легитимным, как было в случае с Крымом, отметил представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что жители Херсонской области должны сами принять решение о вхождении региона в состав России.

"Безусловно, быть или не быть такому обращению [о вхождении в состав РФ], должны решать всё-таки жители Херсонской области, и определять свою судьбу тоже должны жители Херсонской области", — сказал он журналистам.

При этом представитель Кремля отметил, что подобное судьбоносное решение должно быть "чётко и тщательно выверено и оценено юристами и правовиками". Песков считает, что такой шаг должен иметь юридическое обоснование, быть абсолютно легитимным, как это было в случае с Крымом.