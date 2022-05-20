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Опубликовано 20 мая 2022, 20:24
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Минобороны РФ показало видео с выходом последней группы боевиков с "Азовстали"

На опубликованных кадрах видно, что российские военнослужащие досматривают сдавшихся.

Сдача в плен последней группы боевиков из комбината "Азовсталь". Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны России показало кадры выхода последней группы украинских боевиков из металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

На опубликованном видеоролике видно, что российские военнослужащие досматривают сдавшихся. У многих украинских военных присутствуют националистические татуировки. При этом среди сдавшихся оказались и офицеры.

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Лайф напоминает, ранее военкор Куксенкова уже сообщала о сдаче в плен замкомандира "Азова" Калины и комбрига Волыны. По словам корреспондента, оба сдали личное оружие и прошли процедуру досмотра перед погрузкой в автобус. Теперь их будет ждать суд.

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Минобороны РФ

Артем Порвин
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