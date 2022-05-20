Минобороны РФ показало видео с выходом последней группы боевиков с "Азовстали"
На опубликованных кадрах видно, что российские военнослужащие досматривают сдавшихся.
Сдача в плен последней группы боевиков из комбината "Азовсталь". Видео © Минобороны РФ
Министерство обороны России показало кадры выхода последней группы украинских боевиков из металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.
На опубликованном видеоролике видно, что российские военнослужащие досматривают сдавшихся. У многих украинских военных присутствуют националистические татуировки. При этом среди сдавшихся оказались и офицеры.
Лайф напоминает, ранее военкор Куксенкова уже сообщала о сдаче в плен замкомандира "Азова" Калины и комбрига Волыны. По словам корреспондента, оба сдали личное оружие и прошли процедуру досмотра перед погрузкой в автобус. Теперь их будет ждать суд.
Минобороны РФ