Политолог Михайлов заявил, что ВС РФ готовят масштабное наступление на Украине

Эксперт считает, что российские военнослужащие образуют котлы, в которые попадут оставшиеся боеспособные части украинских сил. Таким образом ВСУ будут отрезаны от материального обеспечения.

Минобороны РФ готовит масштабное наступление и окружение формирований противника на территории Украины. Такие действия российских военнослужащих приведут к окончательному освобождению Донбасса, считает политолог Евгений Михайлов.

"Из озвученных данных можно сделать вывод, что идёт сбережение наземных сил: не было показано, чтобы где-то были освобождены те или иные населённые пункты", — сказал Михайлов в интервью телеканалу "360".

Михайлов считает, что сейчас идёт подготовка к масштабным боевым действиям, наступлению и образованию котлов, в которые попадут оставшиеся боеспособные части украинских сил. Политолог объясняет такую стратегию тем, что военнослужащих ВСУ хотят "отсечь" от материальной базы для того, чтобы они не имели возможности сражаться, будучи в окружении.