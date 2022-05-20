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Опубликовано 20 мая 2022, 18:55
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В Минобороны заявили о полном освобождении "Азовстали" от украинских боевиков

По словам генерал-майора Игоря Конашенкова, с 16 мая сдалось в плен 2439 бойцов Незалежной. Сегодня же последняя группа в количестве 531 бойца вышла из катакомб наружу.

Территория комбината "Азовсталь" в Мариуполе на данный момент полностью освобождена от украинских боевиков, подземные сооружения завода, в которых прятались бойцы, перешли под полный контроль российских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Территория металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, на которой с 21 апреля была заблокирована группировка украинских боевиков нацистского формирования "Азов", полностью освобождена", — сказал он в ходе вечернего брифинга.

Минобороны показало видео сдачи в плен украинских националистов с "Азовстали"
Минобороны показало видео сдачи в плен украинских националистов с "Азовстали"

По словам генерал-майора, с 16 мая сдалось в плен 2439 украинских военных. Сегодня же последняя группа в количестве 531 бойца вышла из катакомб наружу.

Ранее Конашенков сообщил, что российские ракетчики и артиллеристы за сутки поразили более 250 объектов ВСУ. В частности, уничтожены 213 районов сосредоточения живой силы противника, 24 подразделения на огневых позициях и три склада боеприпасов, отметил официальный представитель министерства.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Наталья Исакова
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