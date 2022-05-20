В Минобороны заявили о полном освобождении "Азовстали" от украинских боевиков

По словам генерал-майора Игоря Конашенкова, с 16 мая сдалось в плен 2439 бойцов Незалежной. Сегодня же последняя группа в количестве 531 бойца вышла из катакомб наружу.

Территория комбината "Азовсталь" в Мариуполе на данный момент полностью освобождена от украинских боевиков, подземные сооружения завода, в которых прятались бойцы, перешли под полный контроль российских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Территория металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, на которой с 21 апреля была заблокирована группировка украинских боевиков нацистского формирования "Азов", полностью освобождена", — сказал он в ходе вечернего брифинга.

По словам генерал-майора, с 16 мая сдалось в плен 2439 украинских военных. Сегодня же последняя группа в количестве 531 бойца вышла из катакомб наружу.