В Минобороны заявили о полном освобождении "Азовстали" от украинских боевиков
По словам генерал-майора Игоря Конашенкова, с 16 мая сдалось в плен 2439 бойцов Незалежной. Сегодня же последняя группа в количестве 531 бойца вышла из катакомб наружу.
Территория комбината "Азовсталь" в Мариуполе на данный момент полностью освобождена от украинских боевиков, подземные сооружения завода, в которых прятались бойцы, перешли под полный контроль российских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Территория металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, на которой с 21 апреля была заблокирована группировка украинских боевиков нацистского формирования "Азов", полностью освобождена", — сказал он в ходе вечернего брифинга.
По словам генерал-майора, с 16 мая сдалось в плен 2439 украинских военных. Сегодня же последняя группа в количестве 531 бойца вышла из катакомб наружу.
Ранее Конашенков сообщил, что российские ракетчики и артиллеристы за сутки поразили более 250 объектов ВСУ. В частности, уничтожены 213 районов сосредоточения живой силы противника, 24 подразделения на огневых позициях и три склада боеприпасов, отметил официальный представитель министерства.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ