Минобороны: Российские ракетчики и артиллеристы за сутки поразили более 250 объектов ВСУ

В частности, уничтожены 213 районов сосредоточения живой силы противника, 24 подразделения на огневых позициях и три склада боеприпасов, отметил официальный представитель министерства.

Брифинг Игоря Конашенкова 20 мая 2022 года. Видео © Минобороны РФ

Российские ракетчики и артиллеристы за сутки поразили более 250 объектов Вооружённых сил Украины. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Ракетными войсками и артиллерией поражены 12 пунктов управления, 213 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 24 артиллерийских и миномётных подразделения на огневых позициях, а также три склада боеприпасов в районах населённого пункта Чугуев Харьковской области", — сказал он.

Конашенков добавил, что оперативно-тактической и армейской авиацией также поражены три пункта управления и 47 районов сосредоточения живой силы ВСУ, а в результате ударов авиации уничтожено более 280 националистов и выведено из строя 59 единиц военной техники.

Кроме того, ВКС РФ высокоточными ракетами уничтожили пусковую установку ЗРК "Оса-АКМ" в районе Северска и радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300 вблизи населённого пункта Барвенково Харьковской области, за сутки воздушно-космическими силами поражены четыре пункта управления и 45 районов сосредоточения живой силы противника. Генерал-майор добавил, что поражено семь складов боеприпасов и горючего в населённых пунктах ДНР.