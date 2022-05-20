Шойгу: Из опасных районов Донбасса и Украины в РФ эвакуировали 1,377 млн человек

Вооружённые силы РФ делают всё, чтобы не допустить гибели гражданского населения, для чего на постоянной основе работают гуманитарные коридоры, добавил глава военного ведомства.

С начала специальной военной операции в Донбассе и на территории Украины в Россию было эвакуировано более одного миллиона трёхсот семидесяти семи тысяч человек. Об этом в ходе коллегии Минобороны РФ заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

"С начала специальной военной операции из опасных районов народных республик, а также с Украины в Россию эвакуировано свыше 1 млн 377 тысяч человек. Хочу поблагодарить личный состав за профессионализм, мужество и героизм при решении задач, поставленных Верховным главнокомандующим", — сказал министр.

Шойгу добавил, что Вооружённые силы РФ делают всё, чтобы не допустить гибели гражданского населения, для чего на постоянной основе работают гуманитарные коридоры.