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Опубликовано 20 мая 2022, 09:56

Шойгу: Из опасных районов Донбасса и Украины в РФ эвакуировали 1,377 млн человек

Вооружённые силы РФ делают всё, чтобы не допустить гибели гражданского населения, для чего на постоянной основе работают гуманитарные коридоры, добавил глава военного ведомства.

С начала специальной военной операции в Донбассе и на территории Украины в Россию было эвакуировано более одного миллиона трёхсот семидесяти семи тысяч человек. Об этом в ходе коллегии Минобороны РФ заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

"С начала специальной военной операции из опасных районов народных республик, а также с Украины в Россию эвакуировано свыше 1 млн 377 тысяч человек. Хочу поблагодарить личный состав за профессионализм, мужество и героизм при решении задач, поставленных Верховным главнокомандующим", — сказал министр.

Шойгу добавил, что Вооружённые силы РФ делают всё, чтобы не допустить гибели гражданского населения, для чего на постоянной основе работают гуманитарные коридоры.

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Ранее Лайф писал, что капитан заблокированной в порту Мариуполя "Царевны" поблагодарил волонтёров за помощь. Из-за военных действий на территории Украины болгарское судно оказалось в ловушке. На сухогрузе сейчас остаются пять граждан балканской республики, остальные 15 эвакуировались.

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Кадр из видео Минобороны РФ

Артур Лапсаков
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