Солдаты насильно забирают у мирных жителей денежные средства, ценные вещи и личные автомобили якобы для нужд обороны, а тех, кто оказывает малейшее сопротивление, избивают.

Украинские военные занимаются мародёрством в городе Гуляйполе Запорожской области. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Гуляйполе Запорожской области боевики украинских националистических формирований и подразделений ВСУ проводят в жилых кварталах мародёрские рейды. Под угрозой применения оружия они насильно забирают у мирных жителей денежные средства, ценные вещи и личные автомобили якобы для нужд обороны", — сказал он.

Мизинцев добавил, что любой человек, попытавшийся оказать сопротивление, подвергается избиениям. Кроме того, таких людей, по словам генерал-полковника, обвиняют в пророссийских взглядах. Мизинцев подчеркнул, что всех подозреваемых арестовывают по статье "Коллаборационизм" УК Украины и увозят в неизвестном направлении.