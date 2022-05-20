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Регион
Опубликовано 20 мая 2022, 19:21
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МО РФ: Украинские военные занимаются мародёрством в Запорожской области

Солдаты насильно забирают у мирных жителей денежные средства, ценные вещи и личные автомобили якобы для нужд обороны, а тех, кто оказывает малейшее сопротивление, избивают.

Украинские военные занимаются мародёрством в городе Гуляйполе Запорожской области. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Гуляйполе Запорожской области боевики украинских националистических формирований и подразделений ВСУ проводят в жилых кварталах мародёрские рейды. Под угрозой применения оружия они насильно забирают у мирных жителей денежные средства, ценные вещи и личные автомобили якобы для нужд обороны", — сказал он.

Мизинцев добавил, что любой человек, попытавшийся оказать сопротивление, подвергается избиениям. Кроме того, таких людей, по словам генерал-полковника, обвиняют в пророссийских взглядах. Мизинцев подчеркнул, что всех подозреваемых арестовывают по статье "Коллаборационизм" УК Украины и увозят в неизвестном направлении.

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Ранее Лайф писал, что экс-боевик "Айдара" рассказал о мародёрстве нацбатальона в Донбассе. Националисты выносили всё, что только удавалось, отметил он. Так, при ограблении пансионата айдаровцы вывозили на легковых автомобилях холодильники и стиральные машины.

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Getty Images / John Moore

Никита Осипов
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