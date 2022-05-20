МО РФ: Главаря азовцев пришлось вывозить с "Азовстали" в бронеавтомобиле

Как пояснил генерал-майор Игорь Конашенков, это связано с ненавистью мариупольцев и желанием расправы горожан над преступником за многочисленные зверства.



Так называемый главарь украинского нацбатальона "Азов" был вывезен с территории комбината "Азовсталь" в специальном бронеавтомобиле. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Так называемый командир нацистов "Азова" из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле", — сказал он в ходе вечернего брифинга.