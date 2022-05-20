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Опубликовано 20 мая 2022, 19:11
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МО РФ: Главаря азовцев пришлось вывозить с "Азовстали" в бронеавтомобиле

Как пояснил генерал-майор Игорь Конашенков, это связано с ненавистью мариупольцев и желанием расправы горожан над преступником за многочисленные зверства.

Так называемый главарь украинского нацбатальона "Азов" был вывезен с территории комбината "Азовсталь" в специальном бронеавтомобиле. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Так называемый командир нацистов "Азова" из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле", — сказал он в ходе вечернего брифинга.

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Лайф сообщал, что территория завода "Азовсталь" в Мариуполе была полностью освобождена. По данным Минобороны РФ, с 16 мая сдались в плен 2439 украинских военных. Сегодня же последняя группа в количестве 531 бойца вышла из катакомб наружу. Глава ведомства Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении комбината.

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Getty Images / Maxym Marusenko / NurPhoto

Наталья Исакова
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