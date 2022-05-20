Минобороны РФ сообщило о планах нацистов взорвать мост через Десну в Черниговской области

По уже отработанному сценарию киевские власти собираются цинично обвинить Вооружённые силы России в якобы неизбирательных ударах по гражданской инфраструктуре.

Украинские неонацисты планируют взорвать мост через Десну в Черниговской области. Об этом сообщил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он рассказал, что этот объект расположен вблизи села Шестовица. По словам генерал-полковника, вооружённые формирования Украины уже произвели процедуру минирования моста через реку Десну.

"Его планируют взорвать и по уже отработанному сценарию цинично обвинить Вооружённые силы России в якобы неизбирательных ударах по жизненно важным объектам гражданской инфраструктуры", — отметил Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.