ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 мая 2022, 19:24
3497

Минобороны РФ сообщило о планах нацистов взорвать мост через Десну в Черниговской области

По уже отработанному сценарию киевские власти собираются цинично обвинить Вооружённые силы России в якобы неизбирательных ударах по гражданской инфраструктуре.

Украинские неонацисты планируют взорвать мост через Десну в Черниговской области. Об этом сообщил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он рассказал, что этот объект расположен вблизи села Шестовица. По словам генерал-полковника, вооружённые формирования Украины уже произвели процедуру минирования моста через реку Десну.

"Его планируют взорвать и по уже отработанному сценарию цинично обвинить Вооружённые силы России в якобы неизбирательных ударах по жизненно важным объектам гражданской инфраструктуры", отметил Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

Украинские националисты открыли огонь по жилым кварталам Херсона из РСЗО "Смерч"
Украинские националисты открыли огонь по жилым кварталам Херсона из РСЗО "Смерч"

Как писал Лайф, ранее стало известно, что азовцы удерживают граждан с детьми в подвале детсада в Харьковской области. В непосредственной близости к жилым кварталам украинские националисты разместили бронетехнику и артиллерию.

BannerImage

Pixabay

Артем Порвин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar