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Регион
Опубликовано 23 мая 2022, 07:38
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Зеленский узаконил конфискацию имущества сторонников спецоперации РФ

По мнению Киева, такая процедура позволит "быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счёт врагов".

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволит конфисковать активы тех, кто поддерживает спецоперацию России.

"Процедура выявления и конфискации активов подсанкционных лиц, так или иначе поддерживающих агрессию оккупантов против Украины, позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счёт врагов", — говорится в сообщении офиса Зеленского.

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Напомним, 12 мая Верховная рада Украины приняла законопроект, разрешающий по решению суда конфисковать имущество тех, кто поддерживает военную спецоперацию России. Также ранее правительство Незалежной приняло закон о национализации российских активов, согласно которому они должны быть переданы предприятию "Национальный инвестиционный фонд".

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Stefanie Loos-Pool / Getty Images

Александра Вишнякова
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