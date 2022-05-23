Зеленский узаконил конфискацию имущества сторонников спецоперации РФ
По мнению Киева, такая процедура позволит "быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счёт врагов".
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволит конфисковать активы тех, кто поддерживает спецоперацию России.
"Процедура выявления и конфискации активов подсанкционных лиц, так или иначе поддерживающих агрессию оккупантов против Украины, позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счёт врагов", — говорится в сообщении офиса Зеленского.
Напомним, 12 мая Верховная рада Украины приняла законопроект, разрешающий по решению суда конфисковать имущество тех, кто поддерживает военную спецоперацию России. Также ранее правительство Незалежной приняло закон о национализации российских активов, согласно которому они должны быть переданы предприятию "Национальный инвестиционный фонд".
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